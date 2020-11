“A rajtom jó volt, elkaptam Lewis-t, majd próbáltam tartani a lépést Valtterivel. Mindketten hamar kereket cseréltünk – megpróbálkoztam az alávágással. [Bottasnak – a szerk.] gondjai voltak a padlólemezzel, rengeteg időt veszítettünk ezzel. Nem tudtam közel kerülni hozzá, ezen a pályán nagyon nehéz előzni.”

Verstappennek később összejött az előzés, sikerült kihasználnia a Mercedes finnjének egyik hibáját, ám ekkor már késő volt: Hamilton az élen 13 másodperccel előrébb járt.

LAP 43/63

Max finally gets his man – after a patient pursuit he takes P2 from Bottas with 20 laps remaining 👋#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/fjIVwlsJSd

— Formula 1 (@F1) November 1, 2020