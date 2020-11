„Ő az, aki minden egyes hétvégén meg tud lepni engem. Azzal, ahogyan vezeti a Williamst. Hiba nélkül. Nagyon meglepő számomra a nyers tempója is, úgyhogy ha egy nevet kellene mondanom, George-ot választanám” – indokolta választását.

A kétszeres világbajnok favoritját is megnevezte George Russell személyében, aki a Mercedes patronáltjaként már második évét futja a Williams színeiben.

„Úgy gondolom, most nagyon tehetséges versenyzők vannak a Forma-1-ben. Alaposan felkészülve érkeztek, hiszen a versenyzői akadémiákon a tehetségükre és a teljesítményükre építettek, emellett már egészen fiatal koruktól segítették őket” – elemezte a mostani generáció helyzetét Alonso.

Fernando Alonso jövőre 39 évesen újra a Forma-1-es mezőny tagja lesz, a Renault csapatát már az Emilia-romagnai Nagydíj hétvégéjére is elkísérte – a Sky Sports F1 csapata elcsípte egy interjú erejére a spanyolt Imolában, az ifjú tehetségek is szóba kerültek.

Russell tavaly mutatkozott be regnáló Forma-2-es bajnokként a mezőnyben, és habár eddig nem tudott pontot szerezni a sereghajtó Williamsszel, sem Robert Kubica, sem pedig Nicholas Latifi nem tudta őt legyőzni időmérő edzésen.

A Mr. Szombatként is emlegetett brit idén hét alkalommal jutott tovább a Q2-be, a sors fintora, hogy ennek ellenére felmerült, hogy elveszítheti az ülését – az ezzel kapcsolatos félreértést azonban tisztázta a grove-i gárda, amely jövőre is megtartja Russellt, aki a későbbiekben akár a Mercedes következő versenyzője is lehet.