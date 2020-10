Sebastian Vettel – amikor még rendszeresen szerzett F1-es trófeákat – gyakran panaszkodott a modern, a szponzori logókat formázó F1-es díjakra, emlékezetes, hogy a 2015-ös Magyar Nagydíj után egyenesen kért – és kapott – egy hagyományos Herendi-kupát a névadó Pirelli egyszerű fémvázája helyett.

A Red Bull-os Max Verstappen is hasonlóan érez, igaz, a holland így is szívesebben vesz át bármit a dobogón, akár a Mercisek mögött is, mint hogy ne legyen ott a top3-ban.

„Természetesen az a legnagyobb öröm, ha a dobogó legfelső fokán van az ember, de reálisan kell nézni, hogy lehetséges-e vagy sem. Néha annak is örülök, ha második vagy harmadik lehetek. Az ember egyszerűen tudja, hogy kihozta magából a maximumot, de az ellenfél egyszerűen túl erős, legyőzhetetlen vagy ilyesmi. Akkor egyszerűen örülni kell a dobogós helyezésnek” – mondta.