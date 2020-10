“Fontos megbeszélések előtt állunk, ki kell dolgoznunk a jövő motorjait. A költségek és a technológia kulcsfontosságúak lesznek, hogy új gyártók is fantáziát lássanak benne. Nincs sok időnk, fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat.”

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint a jelenlegi motorok fantasztikusak, de valóban túl drágák. “Olyan motorjaink vannak, amelyek hőhatékonysága több mint ötvenszázalékos. Egyetlen más sportban sem létezik ilyen” – fogalmazott Wolff.

“De aztán jött Bernie Ecclestone, és azt mondta, ez nem is olyan jó a Forma-1-nek, mert nem elég hangosak. Úgy nem lehet eladni valamit, hogy negatívan beszélünk róla.”

“Ma is keveset beszélünk arról, hogy milyen fantasztikus hibrid technológiánk van, de tényleg túlságosan drága. Be kell vezetnünk egy költséglimitet az erőforrásokra is, hogy a jövőben fenntarthatóbbak és vonzóbbak legyenek új gyártók számára.”