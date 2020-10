A nyáron bejelentették, hogy a Forma-1-ből 2018 végén távozott Fernando Alonso 2021-ben visszatér, a kétszeres világbajnok jövőre a Renault – pontosabban már Alpine – pilótája lesz.

A spanyol versenyző eredetileg arról beszélt, hogy a nagy, 2022-es szabályváltozásokra koncentrálnak majd a csapattal, de az elmúlt hónapokban komoly fejlődést mutatott a Renault, a múlt hétvégén Daniel Ricciardo már dobogóra is állt a Nürburgringen, így Alonso már a jövő évi eredményekben is bízhat, sőt bízik is.

A veterán honfitársa, a 2017-ben a Renault-nál is vezető, majd a McLarennél épp Alonso helyére igazoló Carlos Sainz úgy véli, tényleg nagyon eltalálta az időzítést a kétszeres bajnok:

„Őszintén úgy gondolom, hogy a Renault, azaz a leendő Alpine remek munkát végez mostanában. Egyértelműen jó irányba álltak a nehéz 2019-es év után, rátaláltak a megfelelő fejlesztési irányra, alaposan megnehezítik a dolgunkat a McLarennél” – nyilatkozta a MotorsportWeeknek.

„Azt hiszem, Fernando nagyon jókor érkezik a Renault-hoz, ami jó hír a Forma-1 számára is. Egyszerűen mindenki számára jó hír, hogy visszatér.”

Alonso a Daniel Ricciardo helyére kerül a Renault-nál, míg az ausztrál jövőre a McLarennél vezet majd Sainz helyén, aki Sebastian Vettelt váltja a Ferrarinál.