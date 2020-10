Olvass tovább

„Egyet kell értenem ezzel. Nagyjából teljesnek tartom magam – mindenből olyan kilencet érek el. Lehet, hogy van nálam gyorsabb nedves körülmények között, vagy az időmérőn, vagy épp a rajoknál, de úgy gondolom, hogy sok szempontból a legjobbak között vagyok mindenféle körülmények között, mindenféle kategóriákban, ami nagyon jól jön a bajnokságban. Amikor egy élsportoló minden egyes kategóriában jól teljesít, akkor végül győzni fog” – mondta a Forma-1-be jövőre a Renault-nál (2021-től már Alpine) visszatérő kétszeres világbajnok.

„A pályafutásom során végig, akár V10-es, akár V8-as motorok idején, akár Michelin, akár Pirelli gumikon mindig ott voltam az élmezőnyben. Mindig jó voltam az esőben is, és most, hogy más kategóriákat is megjártam, még engem is meglepett, hogy a Dakarban is ott voltam a top5-ben. Ahogy az is meglepett, hogy beültem az autóba, és máris vezettem az Indy 500-ast (2017-ben)” – folytatta.

„Szóval ahogy az ember kiismeri magát, rájön, hogy versenyzőként képes bármilyen autóhoz, körülményhez vagy kategóriához alkalmazkodni, igyekszik ezt tudatosan is kihasználni. Az ember tisztában van a hiányosságaival is, de azokat igyekszik elrejteni, hogy ne adjon fegyvert az ellenfelek kezébe, a jó kvalitásait pedig kidomborítja. Pontosan ezt is akarom tenni: jobban kidomborítom őket a többieknél.”

Alonso versenyen ugyan csak a jövő évtől indul az F1-ben, valószínűleg már idén is vezet majd a Renault-nál, a csapat igyekszik ilyen vagy olyan formában tesztlehetőséget biztosítani neki.