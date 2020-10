A Honda nemrég bejelentette, hogy szerződése 2021-es lejárta után távozik a Forma-1-ből, a partnerei, a Red Bull Racing és az AlphaTauri így motor nélkül maradnak.

Az energiaital-gyártónál keresik a lehetséges megoldásokat, és bár a Red Bull kiszállása is egy opció, azért elsősorban a maradás a cél. Lehetőség a Renault-val való újabb, kényszerű összeállás, de mivel a Honda is szeretné minimalizálni a távozás hatásait, japánként igyekeznek elkerülni az arcvesztést, világossá tették, hogy akár a program átadására is nyitottak.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko a német Sport1-nek nyilatkozva azt mondta, ők is komolyan foglalkoznak ezzel a lehetőséggel:

„Feltéve, hogy jól alakulnak a tárgyalások, szívesen átvennénk a bázist, a szellemi terméket és minden egyebet a Hondától, hogy aztán Milton Keynes-ben készítsük a motorokat” – mondta az osztrák.