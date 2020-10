Bár a franciákkal 2010-14-ben zsinórban négyszer nyerték meg a konstruktőri és az egyéni világbajnokságot, a hibridkorszak kezdetétől megromlott a viszony, a Renault fel is mondta a gyári partnerséget, hogy újjáélessze saját csapatát, majd 2018 végén teljessé vált a szakítás.

Olvass tovább

„Külső fél nem befolyásolhatja a stratégiánkat, ez egyértelmű, hiszen a saját gyári csapatunk miatt vagyunk itt. Láttuk már, hogy az F1-ben szimpla motorszállítóként nem sok babér terem nekünk, és talán a Honda kiszállása is ezt erősíti. 2014-ben rájöttünk erre, ezért újjá is alapítottuk a saját csapatunkat, és talán a Hondánál is felmerültek kérdések” – mondta a Motorsport.comnak, utalva arra, hogy a dicsőséget a Red Bull aratja le, a problémákért pedig általában a motorpartnert hibáztatják.

„Ha teljesítenünk kell bizonyos kötelezettségeket, akkor azt megtesszük, de minden munkánk egyetlen stratégiai célra összpontosul, arra, hogy futamokat nyerjünk és felépítsük az Alpine márkát” – szögezte le Abiteboul.

A Red Bull saját, Honda-alapú motorprogramjának lehetőségére így reagált a Renault-főnök: ”Biztosan folyik az útkeresés, hiszen ha valakinek az alapoktól kellene kezdenie, 2022-re garantáltan nem állna készen.”