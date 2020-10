Olvass tovább

„Nehéz számszerűsíteni, de nem kérdés, hogy minél több az edzés, annál jobban eltaláljuk a részleteket” – értett egyet Hamilton. „Főleg a péntekkel, amikor ott a teljes éjszaka az adatok átvizsgálására, arra, hogy minél többet megtudjunk az autóról, a versenyzőről. Több edzéssel most is egy kicsit gyorsabbak lehettünk volna.”

Verstappen emlékeztetett arra is, hogy a pénteki edzések után nem is csak a pályán, hanem a csapatok központjaiban is folyik az elemzés, szimulátoros munka.

„Főleg akkor számít ez, ha vannak ilyen-olyan problémák, egy egész éjszakán át lehet velük foglalkozni. A gyárakban is megnézhetik ezeket, dolgozhatnak a szimulátoron stb. De ahogy Valtteri is mondta, sok időnk van a gyakorlásra, így nem is kapkodunk. Most, hogy csak egy edzés volt (szombat délelőtt), bele kellett húzni, jobban, mint egy szokásos első edzésen. Szóval azért kiegyenlítődnek a dolgok, de mindig vannak apróságok, amiken még javítani lehet.”

Míg a Nürburgringen az időjárás vitte el a pénteket, a hónap végén, Imolában már tervezetten nem lesznek edzések aznap, a hétvége a szombattal indul majd, egyetlen, igaz, 60 helyett 90 perces szabadedzéssel.