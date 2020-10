Az utolsó (2013-as) nürburgringi futam győzteseként várta a Forma-1-es Eifel Nagydíj hétvégéjét Sebastian Vettel, de a német egész hétvégén nem találta a ritmust. Az időmérőn is jócskán elmaradt csapattársától, Charles Leclerc-től, és végül a verseny nem tudott előrébb zárni, mint ahonnan rajtolt: 11. lett.

„Veszítettük egy pozíciót az egyik Alfával szemben, és ezzel be is ragadtunk” – magyarázta a négyszeres világbajnok. „Nagyon nehéz volt előzni, de más autókat követni is. Aztán hirtelen elkezdtem közeledni a célegyenes utolsó szakaszán, majd elvesztettem a kontrollt.”



„Meg kell néznem, mi történt, de valószínű, hogy túlságosan sok kockázatot vállaltam” – tette hozzá.

Annak ellenére nem jött össze Vettelnek a pontszerzés, hogy a biztonsági autós szakaszt kihasználva a Ferrari kihívta őt a depóba friss lágy gumikért, de egyszerűen nem talált utat Antonio Giovinazzi az Alfa Romeója mellett. „A biztonsági autóval volt esélyünk a pontszerzésre, de nem sikerült” – folytatta a ferraris.

„Azt hiszem, egy kicsit gyorsabbak voltunk, mint az utóbbi időkben, de trükkös hétvége volt. Nem ez volt azonban az első verseny, amikor így beragadtunk. Kár, hogy nem sikerült pontot szerezni.”

Újabb nullázásával továbbra is csak a 13. az egyéni kiírásban Vettel, miközben a Ferrari lassacskán a top5-ről is lemondhat a konstruktőrök közötti sorrendben. Leclerc – aki ezúttal hetedik lett – négyszer (!) annyi ponttal a nyolcadik helyről várja a folytatást, amire két hét múlva Portugáliában kerül sor.