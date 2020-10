Néhány héttel ezelőtt jelentették be, hogy a Forma-1 eddigi vezérigazgatója, az amerikai Chase Carey hátrébb lép, hogy 2021 elejétől a Ferrari egykori csapatfőnöke, az elmúlt években előbb az Audinál, majd a Lamborghini cégvezéreként dolgozó Stefano Domenicali vegye át a posztját.

Tavaly nyártól idén tavaszig téma volt, hogy a Mercedes-főnök Toto Wolff lehetne Carey utódja, de nemrégiben azt mondta, hogy végül nem kívánt lemondani a mostani munkájáról, ráadásul a Ferrari is vétót lengetett be arra az esetre, ha mégis az F1 élére készült volna.

A Scuderia csapatfőnöke, Mattia Binotto a Nürburgringen a Gazzetta dello Sport kérdésére megerősítette a kvázi vétót.

„Igen, jeleztük az egyet nem értésünket Toto Wolff lehetséges Forma-1-es vezérigazgatói kinevezését illetően. Ma is az F1-ben dolgozik, ráadásul szerintünk nem is lenne megfelelő ember erre a posztra. Úgy gondoljuk, hogy olyan személy, aki most is részt vesz a világbajnokságban, nem vállalhatja ezt a szerepet” – magyarázta.

„Nagyon örülünk viszont, hogy Stefano Domenicalit választották, ugyanis bár már rég nincs jelen az F1-ben, továbbra is nagyon ért hozzá” – tette hozzá.