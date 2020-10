A Red Bull Racingnél előbb Pierre Gasly, majd a tavaly őszi csere után Alexander Albon is küszködik, ám a csapatfőnök, Christian Horner a napokban is arról beszélt, hogy nem terveznek semmilyen cserét.

Olvass tovább

A kérdésre, hogy mikor tisztázódhat a pilótafelállás kérdés, így felelt:

„Karácsony előtt biztosan meglesz! A versenyzőinknek több évre szóló szerződése van a Red Bull-lal, különböző élesítési időpontokkal, de valamikor késő ősszel rendezzük a dolgot. A szándékunk az, hogy megtartjuk Alexet, jó munkát végez, egyszerűen csak az olyan teljesítményekre kell építeni, mint amit Mugellóban mutatott.”

A Gazzetta dello Sport ugyanakkor arról ír, hogy a Red Bullnál valójában nagyon elégedetlenek a brit-thai ifjonc szereplésével, és mivel Gaslyt szeretnék az AlphaTaurinál tartani, kívülről szereznének csapattársat Verstappennek:

„Hosszú idő óta először a Red Bull szeretne házon kívül is körülnézni, mert házon belül jelenleg nincs előléptetésre alkalmas pilótájuk. A monzai győztes Pierre Gasly visszatérése nem opció, Dietrich Mateschitznek (tulajdonos) ugyanis nagy tervei vannak az AlphaTaurival, Gaslyt pedig nem hagyhatja ki a számításaiból” – írja az olasz sportlap.

„A jelöltek közt van Sergio Perez, akit Sebastian Vettel kedvéért ejtett a Racing Point, valamint Nico Hülkenberg is, aki idén két futamra ugrott be. A favorit a mexikói, ő ugyanis szponzorokat is hozhat, amivel fedezheti a saját fizetését, pénzügyileg is hasznos. Perez végre olyan helyre kerülhetne, ahol rendszeresen küzdhetne a dobogós helyekért, amire egyáltalán nem lenne lehetősége a Haasnál vagy az Alfa Romeónál.”

Pár nappal ezelőtt Perez maga is beszélt Red Bull-os esélyekről:

„Nem szeretem ezeket a pletykákat, egyáltalán nem. Nem akarok hallani ilyesmikről, beszélni sem akarok a tárgyalásaimról. Valójában még én sem tudom, mi lesz a karrieremmel. Minden olyan csapattal beszélek, ahol van még szabad hely a jövő évre. De a lehetőségnek ígéretesnek kell lennie, máskülönben inkább kispadozok egy évet, aztán meglátom, mi lesz 2022-ben.”