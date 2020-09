Szocsiban a hétvége során a Red Bull főnökét, Christian Hornert is megkérdezték a felvetésről.

A Red Bull-os Max Verstappen a múlt héten elhessegette az ötletet, a holland nem is érti, miért menne a legerősebb csapattól hozzájuk az angol.

A Mercedes-főnök Toto Wolffot is szembesítették az átigazolási ötlettel.

„Soha ne mondd, hogy soha. Őrültebb dolgokat is láttam már” – kezdte az osztrák. „De nem tudom elképzelni, hogy miért is tenne ilyet Lewis. Nagyon erős személyes kötődése van a Mercedes brandhez, és a csapathoz, melyet vele együtt építettünk fel. Pillanatnyilag a legjobb autót kapja tőlünk, kölcsönösen bízunk is egymásban. Sok közös siker vár még ránk. Nem hiszem, hogy racionális lenne egy ilyen lépés.”

A fentiekkel együtt valamiért továbbra sem halad a hosszabbítás ügye, Hamilton és Wolff – legalábbis állításuk szerint – még le sem ült tárgyalni. A versenyző arra utalt, hogy a saját jövője attól is függ, mi lesz a további mercedeses szerepvállalást szintén mérlegelő csapatfőnökkel.

„Nehéz idők járnak, nem könnyű összeülni tárgyalni. Szeretnék Totóval együtt tovább haladni a közös úton, de végső soron mindenki maga dönt a saját jövőjéről” – mondta Szocsiban a Mercedesnél 2013 óta vezető pilóta.