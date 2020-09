A héten az egykori F1-csapatfőnök, a Mercedes ügyeit előszeretettel kommentáló Eddie Jordan arról beszélt, hogy Lewis Hamilton a hosszabbítás helyett átigazolhatna a Red Bullhoz.

Szocsiban az energiaital-gyártó sztárpilótáját, Max Verstappent is megkérdezték az ötletről, de a holland nem igazán látja benne a logikát.

„Engem csak egyetlen dolog érdekel, a világbajnoki cím megnyerése” – reagált a kérdésre, hogy támogatná-e a hamarosan hétszeres világbajnok érkezését.

Amikor még egyszer rákérdeztek nála, így reagált: „Hát, minek jönne ide? Ő is bajnoki címet akar nyerni, én is. Igyekezett a legjobb csapatnál lenni, és jelenleg ott is van a bajnoki cím szempontjából legjobb csapatnál. Persze majd meglátjuk, mi lesz.”