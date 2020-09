A múlt hétvégi Orosz Nagydíjon korábbi versenyzőként az egykori Ferrari- és Toyota-pilóta Mika Salo is a négyfős versenybírói testület tagja volt, ám érdekes gyanú merült fel a finnt illetően.

Ahogy közismert, a mercedeses Lewis Hamiltont a start előtt rossz helyen elvégzett rajtpróbái miatt vizsgálat alá vonták, majd a futam közben előbb kétszer 5 másodperces időbüntetést adtak neki, később pedig 1-1 büntetőpont kiosztását jelentették be (utóbbiakat estére visszavonták).

Érdekes, hogy bár a vizsgálat még javában folyt, a finn C More tévé már a kétszer 5 másodpercről és a két büntetőpontról tudósított. Lehetne szerencsés tipp is, de alaposan árnyalja a képet, hogy a most versenybíróként dolgozó Salo más alkalmakkor a csatorna szakértőjeként tevékenykedik, ráadásul a C More nem először „talált el” ilyen dolgokat mindenki más előtt…

Salo erre nem, Lewis Hamilton összeesküvést sejtető nyilatkozatára viszont reagált Szocsiban, a steward visszautasította, hogy a hatszoros világbajnokra utaznának:

“Baromság! Ez egyáltalán nem igaz, a szabályok mindenkire ugyanúgy érvényesek. Világos volt a helyzet: Hamilton a versenypálya szélén végzett próbarajtokat, a második egészen közel volt a bokszkijárat végén a sávot a versenyívtől elválasztó fehér vonalhoz” – mondta az Ilta Sanomatnak.