„A hibák is közösek, tehát szó nincs arról, hogy ez a csapat vagy Lewis hibája lenne. Nem is akarok mutatni senkire, soha nem is csináltam ilyet. Ronnal [Meadows, a Mercedes sportigazgatója – szerk.] voltam a stewardoknál, ahol az az ítélet született, hogy nem volt megfelelő helyen, ugyanakkor arról nem tettek említést, mi lett volna az. Sem a versenyigazgatói közleményben, sem a szabályzatban” – kifogásolta a szankciót.

A look back at the time penalties incurred by polesitter Lewis Hamilton before lights out – which ended up changing the complexion of the Russian Grand Prix#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3EZ43De2UB

