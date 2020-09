A pénteki szocsi csapatvezetői sajtótájékoztatón a jelen lévő főnöket is megkérdezték Domenicaliról, és bár annak ellenére, hogy ők már akkor biztosat tudtak, a hivatalos megerősítés előtt nyilatkozva még feltételesen, de egyértelműen pozitívan reagáltak:

A Forma-1 péntek délután jelentette be hivatalosan, hogy a sportágat eddig irányító vezérigazgató, Chase Carey az év végén leköszön, tanácsadóként folytatja, posztját pedig a korábbi Ferrari-csapatfőnök, Stefano Domenicali kapja meg.

„Ha megnézzük a fejeseket, Jean Todt (FIA-elnök), Ross Brawn (Forma-1-es sportszakmai igazgató) és Stefano, tisztára olyan, mint egy késő 90-es évekbeli, kora 2000-es évekbeli Ferrari-vezetés, de én nem hiszem, hogy bármelyikük is elfogult lenne a Ferrari iránt. Biztos vagyok benne, hogy Stefano kínosan ügyel majd a pártatlanságra.”

A McLarent irányító Andreas Seidl még az előző, WEC-s Porsche-főnöki beosztása kapcsán ismeri Domenicalit, aki a Ferraritól való távozása után a Volkswagen-csoportnál az F1-be való belépés lehetőségeit mérte fel.

„Ha Chase a távozás mellett dönt, szerintem Stefano nagyszerű választás a helyére, olyan személy, akit mindannyian támogatni tudunk. Én a porschés időmben dolgoztam vele. Stefano sokat segített nekem a tapasztalatával abban a projektben. Nagyon nagyra tartom őt, nem is csak a különböző posztokon szerzett tapasztalata miatt, hanem emberileg és szenvedélyes motorsportrajongóként is.”

„Azt hiszem, a sokféle tapasztalata birtokában – a mugellói pálya vezetése, a különböző ferraris beosztásai, nem mellesleg csapatfőnöki munkája, a Lamborghini vezérigazgatói szerepe – nagyszerű választás.”

A Renault-főnök Cyril Abiteboul kiemelte, hogy a sportkocsigyártó Lamborghininél szerzett tapasztalatai, perspektívája különösen alkalmassá teszi Domenicalit, amikor az F1-be olyan, hasonló kaliberű gyártók lépnek be, mint az Aston Martin és az Alpine.

„Stefano nagyon alkalmas erre a szerepre. Nem mondok vele újat, de töviről hegyire ismeri az F1-et, és arról is jó képe van, mit jelent a sportág egy autógyártó számára – mivel a Lamborghini nincs jelen az F1-ben, valószínűleg azt is tudja, miért nem, ami egy más, érdekes nézőpontot jelent ezen a téren.”

„Úgy gondolom, hogy mint mindig, ezután is erős vezetésre lesz szükség. Nem szeretnék borúlátónak tűnni az F1 irányvonalát illetően, de bőven vannak kezelésre váró területek. Erős, elszánt, az F1-et jól ismerő személyre van szükség, körülötte egy erős stábbal. De remélem, hogy Chase is marad, mert ő is sokat nyújthat még az F1-nek.”