Idei első pontjait szerezte Kimi Räikkönen a Forma-1-es Toszkán Nagydíjon. Az Alfa Romeo finnjét eredetileg nyolcadikként intették le, ám egy alkalommal rosszul, a fehér vonalat átvágva hajtott be a bokszutcába, ezért 5 másodperces büntetést kapott. 2007 bajnoka így csak a kilencedik lett Mugellóban, azon a pályán, ahol a Jégember 20 éve először ült F1-es autóban.

A kétszer is megállított futamon bőven volt történés, azonban Räikkönen vicces aranyköpése is megmarad az emlékezetünkben. A finn versenymérnökétől tudta meg a futam közben, hogy büntetést kapott, mire a pilóta visszakérdezett: for what?, azaz milyen okból. Erre a mérnök ugyanazt elismételte, mint amit korábban mondott, vélhetően azért, mert nem értette jól Räikkönent. Az alfás azonban meg sem várva az ismétlést, mérgesen újra a rádióba ordította kétszavasát.