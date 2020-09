Magnussen nem tudja, kit okoljon a történtekért. “Úgy érzem, hogy valaki visszalassított, hogy aztán újra nyomhassa, ezzel nyerve lendületet a többiekkel szemben. Nem vagyok benne biztos, de valaki az előttem lévő srácok lehetett. Mi pár másodpercig padlógázon mentünk. Ezután ők megálltak, nekem is meg kellett állnom, és a hátul jövőknek is. Valaki sajnos nem tudott erre reagálni és ütköztünk. Ezt el szeretnénk kerülni a jövőben” – mondta.

Latifi közzétett egy felvételt, mely jól bemutatja a mezőny sűrűjében tapasztalt kaotikus állapotokat, már a baleset előtt. A videó mellé ezt írta: “Nem lehet sok mindent tenni ilyenkor. Az ember sosem szeret középen lenni, ha feltorlódik a mezőny. Csak a közvetlen előttünk lévő autókra tudunk reagálni, és két alkalommal is úgy tűnt, hogy elindul a mezőny. Hála az égnek, hogy mindenki megúszta.”

