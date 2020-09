Komoly pénzügyi válságba keveredett a McLaren az év elején a koronavírus-járvány következményeként. A csődöt egy 150 millió fontos bahreini hitelnek köszönhetően kerülték el, de ennél stabilabb pénzügyi lábakra szeretnék állítani a vezetők a nagy múltú céget.

Ezért döntöttek úgy, hogy eladják a wokingi főhadiszállást, mely három főépületből áll. Ezek közé tartozik a McLaren Technology Centre is, az a modern ingatlan, melyet egy tó ölel körül, és állandó kiállítótere a régmúlt sikeres McLarenjeinek. A Sky News szerint már meg is született a megegyezés a Colliers nevű ingatlanügynökséggel, akik az eladással foglalkoznak. Az adásvételből 200 millió fontos bevételt remél a McLaren, majd bérleti díjat fizetnének az új ingatlantulajdonosnak, hogy továbbra is Wokingban folytathassák tevékenységüket.

Andreas Seidl csapatfőnök szerint az ügyletnek semmilyen befolyása nem lesz a Forma-1-es csapat működésére. “Ez egyszerűen az újrafinanszírozási stratégia része, az F1-es tevékenységeket nem fogja befolyásolni.”