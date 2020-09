Miután már az első edzésen a bokszból kihajtva keveredett a haasos Romain Grosjean útjába, a Forma-1-es Toszkán Nagydíj második szabadedzésén egészen érhetetlen hibát követett el a Racing Point-os Sergio Perez: bokszból a pályára visszatérve későn fékezett, így jobb hátulról egyszerűen ráfutott az első kanyarban fordulni próbáló Kimi Räikkönen Alfa Romeójára.

A finn pilóta a kavicságyba csúszott, Perez autójának első szárnya sérült, mindketten folytatni tudták.

Perez 💥 Raikkonen

Sergio Perez has received a 1-place grid penalty for this incident in FP2 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/gHfcJfzh3e

— Formula 1 (@F1) September 11, 2020