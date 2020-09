Hiába a hazai verseny, az elmúlt hétvégék szenvedése nyomán eleve rosszul állt a Ferrari szénája, végül nemhogy pontot nem szerzett a maranellói istálló a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, egyik autójával sem ért célba.

Sebastian Vettel a 17. helyről rajtolva nem tudott érdemben előrébb jönni, de Ferrariján így is csak hat kört bírtak ki a fékek. A másik SF1000-essel is sokáig a legjobb tízen kívül haladt Charles Leclerc, de a biztonsági autós kavarodásnak köszönhetően épp pontszerző helyen haladt, amikor a Parabolicában a falnak vágódott, ami miatt a piros zászlók is előkerültek.