„Ez a legrosszabb, ami történhetett, de legalább a legjobb helyen történt” – utalt arra, hogy a célegyenes végén vált féktelenné, amit a Rettifilo-sikán bukóterében két hungarocelltábla bánt. – „Ha bárhol máshol történt volna, annak nem lett volna valami szép vége. Teljesen elveszítettem a pedálnyomást, így kieresztettem egyenesen.”

LAP 6/53

Vettel can’t get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier

VET 📻: “Brakes failed. The brakes failed.”#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Vf8zO36lTC

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020