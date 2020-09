400 ezer eurós bírság megfizetésére kötelezte a Racing Pointot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), valamint 15 konstruktőri pontot is levontak tőlük, amiért lemásolták a Mercedes 2019-es bajnoki autójának fékhűtését. A néhány héttel ezelőtt meghozott ítélet ellen szinte a fél mezőny fellebbezett első körben, köztük a Racing Point is: míg a riválisok szigorúbb szankciókat követeltek, addig a rózsaszín alakulat továbbra is az igazát szerette volna bizonyítani.

Időközben azonban sorra vonták vissza a fellebbezéseket az ellenfelek, köztük az ügyet kirobbantó Renault is. Már csak a Ferrari beadványa érvényes, miután a silverstone-i székhelyű istálló közleményben jelezte, tisztázták a többi csapattal, hogy nem szándékosan szegték meg a szabályokat.

“Örülünk a csapatok megegyezésének, és kielégítőnek találjuk az FIA szükséges tisztázását a listázott és nem listázott elemek szabályozását illetően” – szerepel a közleményben. A bejelentéssel nagyjából egyidőben az FIA is közzétette, hogy a 2021-es szabályok szerint mi számít listázott elemnek.

A csapatoknak ezentúl még nehezebb lesz lemásolniuk a riválisok megoldásait, ugyanis a szövetség azt is megszabja, hogy milyen forrásokat használhatnak fel például ezekhez a csapatok. Fotózni például lehet a többi autót, de betiltják az olyan programok használat, melyek a képekből félkész tervrajzokat készítenek. Tilos lesz a háromdimenziós képeket alkotó eszközök használata, illetve az olyan kütyük bevetése is, mely be tudja szkennelni az egyes elemek felületét.

Ha mégis előfordul, hogy két különböző csapat bizonyos alkatrészei gyanúsan hasonlítanak egymásra, az FIA feladata lesz megállapítani, melyik istálló másolt a másikról.