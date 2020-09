Főleg azok után, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség erőfeszítései ellenére már a Q1 végén megismétlődött a tavalyi kvalifikáció hajrájában látott „lassulási verseny”. Ki is akadt pilótatársaira Vettel: „Semmi értelme nem volt elkezdeni egymást előzgetni. Van egy teljesítendő minimumidő, ehhez kéne igazodnia mindenkinek. Viszont ha elkezdesz előzni, abból csak baj lesz. Volt is” – bosszankodott.

„Kár azért, hogy a csapat sem a megfelelő időben küldött minket pályára. Tudtam, hogy nem fogok felérni gyorskörre. Más csapatok is elkövették ezt a hibát, és nyilván senkinek sem az volt a célja, hogy ne fejezze be azt, amiért kiment. Ugyanakkor mi is lehettünk volna okosabbak” – hárította részben a felelősséget a csapat stratégáira.

Miután eleget tett interjúadási kötelezettségének az első szakasz végén, biciklire pattant Vettelt – az első híresztelésekkel ellentétben nem hagyta el a pályát, hanem kitekert annak széléhez, és a Parabolicában nézte, ahogy a többiek tovább köröznek, és ahogyan minden idők legnagyobb átlagsebességű körével (264 kilométer/óra) Lewis Hamilton 94. rajtelsőségét is megszerezte.