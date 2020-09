Napos időben, 45 fokos aszfalt- és 29 Celsius-fokos levegőhőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év nyolcadik időmérő edzése Monzában, a 2020-as Forma-1-es Olasz Nagydíjon, már tiltva az időmérős motorüzemmódokat . A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Mercedes tűnt az abszolút favoritnak, és a McLarenek is jól szerepeltek. Az ott történtek miatt hét versenyző ellen is vizsgálat indult, mindannyiukat a Lewis Hamiltonnal történt incidens miatt idézték be a stewardok – végül mindannyian megúszták büntetés nélkül.

A pilóták annyira nem voltak közel egymáshoz, mint lehettek volna, de távolabbról is érzékelhető volt a szélárnyékhatás. A ferraris Charles Leclerc volt az utolsó, aki befejezte a nyolcas közül mért körét, de a monacói körét elvették a pálya kiszélesítése miatt. Így járt Kevin Magnussen is a Haas-szal.

Several lap times have been deleted for passing the white line on the final corner, including Charles Leclerc, Lance Stroll and Pierre Gasly#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/I2hKGmTWat — Formula 1 (@F1) September 5, 2020

Csak utánuk jött a mezőny többi tagja. A két Mercedes közepes gumikon hajtottak ki, de Lewis Hamilton és Valtteri Bottas így is gyorsabb volt mindenkinél. Mögöttük Sergio Perez (Racing Point) és Carlos Sainz (McLaren) következett, az ideiglenesen ötödik Pierre Gasly, valamint Lance Stroll és Alexander Albon második idejét azonban elvették: az Alpha Tauri és a másik Racing Point, illetve a Red Bull is szélesre futott.

A kvalifikáció első szakaszának vége előtt Romain Grosjean (Haas), Sebastian Vettel (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és a két Williams volt a kiesőzónában. A hajrában – ahogy várni lehetett – elkezdődtek a lassítások: Vettel és az Alfa Romeóval Kimi Räikkönen is a boly közepén harcoltak Esteban Ocon Renault-jával és a Williamsekkel. Végül mindenki feltartotta a másikat, és senki sem javított a kiesőzónában lévők közül. Az incidens miatt a stewardok vizsgálatot is kezdeményeztek, melynek eredménye későbbre várható.

In looking for a tow, everybody blocks everybody and nobody is happy. What a mess and IT’S ONLY Q1. #ItalianGP pic.twitter.com/DvCGl146hP — iGP Manager (@iGPManager) September 5, 2020

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben nem kezdtek taktikázni a csapatok, ami a gumiválasztást illeti, ehelyett mindenki a másik szélárnyékába próbált kerülni. Az első mért körök után Hamilton állt az élen új pályarekorddal, mely egyben a Forma-1 eddigi legnagyobb átlagsebességű köre is volt. Őt Bottas követte három tizedmásodperccel lemaradva, megelőzve a hattizedes hátrányban lévő Perezt. A mexikóival szinte egyező időt futott Sainz és Max Verstappen is a Red Bull-lal. Az egyetlen talpon maradt Ferrarival Leclerc elsőre csak 13. lett, 1,6 másodperccel lemaradva Hamilton mögött.

1:19.092. 💖 @LewisHamilton smashes the Monza track record. You love to see it. pic.twitter.com/mk6FuzRcnS — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 5, 2020

Az utolsó próbálkozásra mindenki egyszerre hajtott ki, természetesen megint a szélárnyékozást szem előtt tartva. Végül nem jutott tovább Danyiil Kvjat (Alpha Tauri), Ocon, Leclerc, Räikkönen és Magnussen – utóbbi miatt meglendül a sárga zászló is: a Lesmo 2-es kanyarban futott a kavicságyba a dán. A Ferrarikkal 1984 óta nem történt olyan, hogy nem indulhattak hazai pályán a legjobb tízből. Bottas közben tovább javította a pályarekordot, 1:18,952-es időt futott a finn.

A Q3-as első felfutások után Hamilton – ezúttal nem pályarekorddal – 53 ezredmásodperccel vezetett Bottas előtt. Őt Perez 8,5, Verstappen kilenctizedes hátránnyal követte, míg az ideiglenes harmadik sort Sainz és Norris bérelte ki. Mögöttük Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Stroll és Albon következett, de neki elvették az idejét.

Opening laps in for our top 10, except for Albon, whose time is deleted for a Parabolica infraction#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/h4288z8qk7 — Formula 1 (@F1) September 5, 2020

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. A Mercedes-pilóták korán, még 5 perccel a leintés előtt elindultak, ezzel arra kényszerítve mindenkit, hogy kövesse őket. Először ők, majd a Red Bullok és Gasly vágtak neki az utolsó gyorskörüknek, a sort a két McLaren zárta. Mindkét Mercedes-versenyző javított a körén, Bottas át is vette ideiglenesen a vezetést, de Hamilton egy újabb pályacsúccsal, 1:18,887-es idővel, 264,362 kilométer/órás átlagsebességgel megszerezte pályafutása 94. pole-pozícióját. A harmadik helyet Sainz kaparintotta meg Perez elől, mögöttük Verstappen és Norris osztozhat majd a harmadik soron. A legjobb tíz kiadó helyei közül Ricciardo hozta el a legjobbat, Stroll a nyolcadik lett, Albon és Gasly pedig a 9. és a 10.

A 2020-as Forma-1-es Olasz Nagydíj vasárnap délután 15.10-kor kezdődik.