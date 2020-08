Először 2021-ről volt szó, majd hirtelen már a következő fordulót, a Belga Nagydíj hétvégéjét emlegették. Az FIA által kiadott, 37-es számú műszaki direktívával mostanra tisztázódott, hogy szeptember elején, a monzai Olasz Nagydíjon lép életbe a korlátozás, melynek keretében a csapatoknak a futamon is be kell vetniük az időmérőn használt motorüzemmódot, vagy megfordítva: a kvalifikáción sem használhatnak más üzemmódot, mint a versenyen.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a műszaki direktíva szabálynak minősül-e, számon lehet-e kérni azt, ahogy arról is, hogy ki járhat jól ezzel, vajon tényleg a Mercedes előnye csökken-e majd, vagy épp Lewis Hamiltonék kerülnek még jobb helyzetbe.

A Mercedes-főnök Toto Wolff az utóbbi lehetőségre utalt Barcelonában:

„Végső soron ez egyszerűen csak egy újabb kihívás lesz számunkra: ha az extra teljesítményt elveszik tőlünk arra a pár körre az időmérőn, a versenyen még többet tudunk majd kihozni a motorból. Jelenleg amúgy is a versenyek számítanak a gyenge pontunknak, nem pedig az időmérők. Talán még szívességet is tesznek nekünk” – mondta az osztrák.

„Ha elkerülhetjük a motor megterhelését abban a néhány Q3-as körben, plusz a futamon adódó alkalmakkor, drámaian visszaesik az elhasználódás. 5 partimódos kör kiejtése 25 kört ad a futamra magasabb teljesítménnyel, úgy véljük, mi jobban is mehetünk majd. Azt is figyelembe kell venni, hogy míg minket talán jobban érint a dolog az időmérőn – bár én ebben sem vagyok biztos, pár tizedről van csak szó – másokat is ugyanígy érint majd. Mi mindig igyekszünk a maximumot kihozni a motorból, szóval ha korlátozzák az időmérős üzemmódot, nos, akkor a futamon leszünk erősebbek” – folytatta.