Charles Leclerc tavaly a Belga és az Olasz Nagydíjon aratta első Forma-1-es győzelmeit a Ferrarival, de a monacói idén a vert mezőnyben, a 14. helyen ért be Spában, és valószínű, hogy hasonló eredménnyel kell beérnie vasárnap Monzában is.

Leclerc persze a csapathoz hasonlóan a jelenlegi maximum – a tisztességes szereplés – mellett a jövőbe is tekint, 2022-n is gondolkodik már.

„Igen, a jelen és a jövő is ott van a fejemben, de úgy gondolom, most az a legfontosabb, hogy megértsük, jelenleg miért küszködünk ennyire. Az a jövő szempontjából is segítség. Szóval a csapat összes többi tagjához hasonlóan én is mindent beleadva dolgozom azon, hogy felderítsük a problémákat, és biztos alapokat teremtsünk a következő évekre.”