A Ferrari küszködős 2020-as idénye a múlt vasárnapi Belga Nagydíjon jutott el – eddigi – mélypontjára, a csapat pilótái a 13-14. helyről rajtoltak, és ott is fejezték be a spái versenyt, amelyet az előző két évben ők nyertek.

Olvass tovább

„A motor be van fagyasztva az idei évre, azzal semmit sem tudunk csinálni. A jövő évre fejlesztjük, jól is haladunk a tesztpadon. Az autót illetően is vannak korlátozások, szóval hogy most mi a terv? A következő évekre koncentrálunk, nem is csak 2021-re, hanem határozottan 2022-re is. Ahhoz, hogy a következő szezonban jól szerepelhessünk, ma kell megértenünk az autó gyengeségeit, hogy aztán tényleg kezelni tudjuk őket” – magyarázta Binotto.

„A helyzet az, hogy az autónknak oda a motorereje. Ahogy a többi motorgyártónál is ez a helyzet, de nálunk sokkal jobban érvényesül. Tavaly a motor részben elfedte az autó hiányosságait, de idén már nincs így. Egyre világosabbak az autó hibái. Világos, hogy ezen a téren javulnunk kell” – folytatta.