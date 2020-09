A Ferrari szégyenletes Belga Nagydíjon van túl, Sebastian Vettel és Charles Leclerc a 13-14. helyen zárt Spa-Francorchamps-ban.

A hétvégén következő Olasz Nagydíj helyszíne, az év leggyorsabbjának számító monzai pálya talán még kevésbe fekszik majd az SF1000-esnek, azaz még gyengébb eredmény is elképzelhető, de Vettel szerint a szurkolók, a híres tifosók akkor sem fütyülnék ki, huhognák ki őket a pályáról, ha nem zárt kapuk mögött rendeznék a versenyt.

„Szerintem nem fütyülnének ki. A szurkolóink valószínűleg ugyanúgy megszenvedik ezt most, mint a csapat. Szóval ha rajtam múlna, így is beengedném a nézőket, persze ez most nem opció, nem lehetséges” – nyilatkozta a Motorsportweek.comnak a négyszeres világbajnok.