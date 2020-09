Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a tavalyi évből és a múlt hétvégi szereplésből merít reményt a hétvégén következő Olasz Nagydíj előtt: bár alapvetően a Mercedes pályájának tűnik Monza, az osztrák szerint nem eleve második erőnek indulnak Olaszországba:

„Tavaly a papírforma ellenére nagyon gyorsak voltunk Spában és Monzában, szóval az előzmények alapján, a papírforma ellenére most is nagyon gyorsak lehetünk. Új első szárnyunk is van, ami nagyon pozitív hatással volt. Még nem optimális a csomag, de közeledünk” – mondta a Motorsport-magazin.comnak.

Az osztrák ugyanakkor azt is leszögezte, hogy az egyéb fejlesztések mellett már nem próbálják lemásolni a Mercedes DAS rendszerét, arról lemondtak.

„Azt a témát lezártuk. Nagyon sok időbe telik valami ilyesmit kifejleszteni és rendesen integrálni, valószínűleg az utolsó versenynél korábban nem készülne el. Mivel jövő évre pedig már betiltották, nem lenne sok haszna.”