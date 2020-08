Az alphatauris Pierre Gasly és a Racing Point-os Sergio Perez a mezőny nagy részével ellentétes gumistratégiát vitt a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjon, így a két pilótának a futam második felében kellett előreverekednie magát a frissebb abroncsokon.

Mindketten jól haladtak, nem sokkal a vége előtt pedig egymással is találkoztak, amikor a remek tempót hozó, végül a 8. helyen záró Gasly még a mexikói riválist is megelőzte. Húzós, rizikós manőver volt, nem sokon múlott a baleset, mesélte utólag a francia.

Gasly and Perez side by side into Eau Rouge #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/EAsN545mTg

— Mattzel89 (@Mattzel89) August 30, 2020