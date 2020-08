Hamilton szerint az ideális gumi olyan lenne, aminek több tapadása, nagyobb biztonsága van, továbbá lehetővé teszi, hogy az autók szorosabban követhessék egymást, és így a média és a rajongók is jobb versenyeket láthasson.

A Mercedes hatszoros és címvédő világbajnoka a barcelonai hétvége után úgy nyilatkozott, hogy komolyabb nyomást kell gyakorolni a Pirellire, 2022-től ugyanis jobb gumikra lesz szükség – mint ismeretes, a mezőny idén és jövőre is a 2019-es gumikat használja majd.

Az elmúlt hetekben újra sarkallatos kérdéssé vált a Forma-1-ben a gumik viselkedése. A Brit Nagydíj utolsó köreiben hárman , köztük a futamot három keréken is megnyerő Lewis Hamilton is defektet kapott, a két héttel ezelőtti Spanyol Nagydíj pedig szintén egy olyan futam volt, ahol a gumikezelésnek komoly jelentősége volt.

Csapatfőnöke, Toto Wolff szerint fizikai szempontból a lehetetlent várja el Hamilton.

A Mercedes vezetője megjegyezte, hogy ha egy gumiabroncs tovább bírná, nem biztos, hogy dobna a vasárnapi versenyek látványosságán. „A versenyzők szempontjából fantasztikus lenne, ha a guminak sok tapadása lenne és legalább a versenytáv felét kibírná, de nem vagyok benne biztos, hogy ezzel garantálva lenne a show” – nyilatkozta a Motorsportnak.

Wolff elismeri, hogy a Pirellinek komoly kihívással kell szembenéznie, olyan gumit ugyanis nem egyszerű gyártani, ami a versenyzők igényeit is kielégíti, ráadásul az izgalmakhoz is hozzátesz.

„Meg kell birkózniuk azzal, hogy ahogyan fejlődik a Forma-1, úgy egyre több és több leszorítóerő keletkezik, ők viszont nem csinálhatnak minden évre külön gumit” – folytatta gondolatait. „A jövőre nézve egy jó kompromisszumot kívánok: legyenek a modern F1-es autók számára megfelelő gumik, mi jelentősen lecsökkentjük a leszorítóerőt, és akkor ezeket a vitákat el is felejthetjük.”

Így a Pirelli munkáját is megkönnyítenénk, ők pedig olyan gumikat szállítanának, amiken mindenki boldogan versenyez

– vonta le a következtetést.

A Pirelli kiakadt a vádakon, hallgat a versenyzőkre

A Belga Nagydíj hétvégéje előtt Hamilton odaszúrt a Pirellinek, érzése szerint ugyanis a gumigyártó nem ad elég beleszólást, visszajelzési lehetőséget a versenyzőknek. A Pirelli Forma-1-es programját irányító Mario Isola szerint ez nem igaz.

„Meghallgatjuk a versenyzőket, és ezt nem szeretném még egyszer elmondani, ahogyan azt sem hallani, hogy nem hallgatjuk meg őket. Minden egyes alkalommal, amikor a versenyzők elérhetőek, mi is azok vagyunk, és ezt nem csak a Pirelli, de az FIA nevében is mondhatom” – fogalmazott az Autosport hasábjain.

„Boldogan követjük azt, amit Hamilton kér, de előbb papíron, majd a valóságban kompromisszumot kell kötnünk. Azt ugyanis nem tudjuk kivitelezni, hogy 100%-os legyen a tapadás és a teherbírás is, közben meg ne kopjanak a gumik.”

Isola elmondta: a 2022-ben bemutatkozó, 18 colos gumikkal is számos szempontnak meg kell felelniük, a csapatok egyebek mellett több bokszkiállásra vágynak.

Elképzelni nem tudják, hány levelet kaptunk már ezzel kapcsolatosan, mivel minden egyes megbeszéléssel előkerült valami új. A versenyzőket is bevontuk az egyeztetésbe

– részletezte a problémát. „A legutóbbi verzió után úgy döntöttünk, hogy át kell néznünk a teljes képet, kilistáznunk a célokat, és a versenyzők érzései és kérései élvezik majd a prioritást. Ők alacsonyabb túlmelegedést és kisebb gumikopást szeretnének.”

„Sokat beszéltünk már erről, de ha csökkentjük a gumikopást, mi ad majd okot arra, hogy egynél több bokszkiállás legyen? Alapvetően ha nem kopik a gumi, miért veszítenél időt (és talán még pozíciót is) azzal, hogy még egyszer kiállsz?”

„Arról a lehetőségről is egyeztettünk, hogy legyen egy olyan gumink, ami bizonyos táv után gyorsabban kopik. Ezekben a levelek olyan szempontok lettek összegezve, melyeket együttesen nehéz teljesíteni. Olyan gumit csinálni nagyon nehéz, aminek nagy a tapadása és a működése is kiegyensúlyozott. Ha sok a tapadás, nagy a kopás is; ez a kvalifikációs gumi ötlete.”

„Tisztában vagyok vele, hogy a versenyzők szeretik a tapadást és ideális gumit kérnek. Ennek megvalósítása a terv 2022-re. 2021-re ezt már nehéz lesz kivitelezni, mivel nincs opciónk arra, hogy fejlesszük az abroncsot. Így 2022-re fogunk fókuszálni.”