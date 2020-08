F1: Rajt-cél győzelmet aratott Hamilton Spanyolországban

Verstappen friss gumikat kapott, közepesekre váltottak a Red Bullnál. Rajta kívül többen, Gasly, Norris és Kvjat is jártak a bokszutcában.

LAP 21/66

🎧 "I'm losing so much grip – who cares about where I come out, I can easily pass them!"

Verstappen wants to come in for new tyres… NOW

