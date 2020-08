Olvass tovább

A többiek tovább a garázsban maradtak, köztük Esteban Ocon is, aki a szombati gyakorláson összetörte Renault-ját. A francia autóját azonban újjáépítették a szerelők, így a teljes mezőny küzdhetett a továbbjutásért.

Az első mért körök után a Mercedes britje, Lewis Hamilton állt az élre a két Racing Point-pilótát, Sergio Perezt és Lance Strollt megelőzve. A másik Mercedesszel Valtteri Bottas a negyedik helyre elegendő időt futott első nekifutásra, mögötte a red bullos Max Verstappennel és a mclarenes Carlos Sainz-cal. A Ferrarik gyengébben kezdtek, Charles Leclerc a hetedik, Sebastian Vettel a 12. leggyorsabb volt ekkor.

First Q1 laps ✔️ It’s P1 for Lewis and P4 for VB. #SpanishGP pic.twitter.com/hM7vtgyylz — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 15, 2020

Kevin Magnussen – akit eleinte Ocon is okolt a korábbi balesetéért, ezúttal is “rosszalkodott”: a Haas versenyzője Danyiil Kvjat AlphaTaurijával került összetűzésbe a kettes kanyarban, a stewardok vizsgálatot kezdeményeztek az eset miatt. Antonio Giovinazzinak eközben a magasított kerékvetőkkel gyűlt meg a baja, szépen végighúzta Alfa Romeójának alját rajta.

A kvalifikáció első szakaszának vége előtt a két Haas, a két Alfa Romeo és Latifi volt a kiesőzónában. Közülük végül Kimi Räikkönen tudta elkerülni a kiesést az Alfa Romeóval Russell kárára.

BREAKING: Kimi to postpone afternoon nap. pic.twitter.com/r3NI6YrR5I — Grand Prix Diary (@GrandPrixDiary) August 15, 2020

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben nem kezdtek taktikázni a csapatok, ami a gumiválasztást illeti, minden versenyző a piros oldalfalú lágy gumikkal próbált a leggyorsabb lenni. Ez Hamiltonnak sikerült, 139 ezredmásodperccel gyorsabb első kört futva, mint Bottas.

🚥 Q2 GREEN LIGHT 🚥 The Mercedes boys are first out of the traps #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/SCOTmVeHAr — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

A Mercedeseket Verstappen, Sainz, Leclerc és a két Racing Point-pilóta, Perez és Stroll követte. A legjobb tízben ekkor a McLaren-ifjonc Lando Norris, a red bullos Alexander Albon és Daniel Ricciardo tartózkodott a Renault-val, Vettel csak a kiesést jelentő 11. helyen állomásozott.

Danny Ric is P10 after his first Q2 flying lap…#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/UlF8Vk6J3q — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Az utolsó próbálkozások alkalmával több javítás is történt. Végül nem jutott tovább a Ferrarival továbbra is küzdő Vettel, Danyiil Kvjat az AlphaTaurival, a két Renault és Räikkönen. Vettel kiesése mindössze két ezredmásodpercen múlott, Norris ennyivel volt nála gyorsabb.

A Q3-as első felfutások után Hamilton 59 ezredmásodperccel vezetett Bottas előtt. Őt Verstappen közel hét-, Perez kilenctizedes hátránnyal követte, míg az ideiglenes harmadik sort Stroll és Norris bérelte ki. Mögöttük Leclerc, Albon, Sainz és az AlphaTauri franciája, Pierre Gasly következett.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Először Leclerc és Albon, majd a két Mercedes és a két Racing Point vágott neki az utolsó gyorskörének, a sort Verstappen zárta. Egyik Mercedes-versenyző sem javított a körén, így Hamilton pályafutása 92. pole-pozícióját zsebelte be. A harmadik helyet megtartotta Verstappen, mögötte a két Racing Point sorakozhat majd fel az 50. Spanyol Nagydíj rajtrácsán Perez – Stroll sorrendben. A legjobb tíz második felében Albon lett a legjobb, a negyedik soron a McLaren párosa osztozkodhat Sainz – Norris felállásban. Leclerc csak a kilencedik lett a Ferrarival, megelőzve Gaslyt.

A 2020-as Forma-1-es Spanyol Nagydíj vasárnap délután 15.10-kor kezdődik.