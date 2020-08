Az októberben 41. születésnapját ünneplő Kimi Räikkönen Alfa Romeó-s szerződése idén kifut, és miután az idei évben az egyik legversenyképtelenebb autóban ül, komolyan vehető lehetőség, hogy kétszeres apukaként hosszabbítás helyett inkább a visszavonulást választja.

A kérdésre, hogy vajon jövőre is az F1-ben lesz-e még, hogy megünnepelje 2001-es bemutatkozása huszadik évfordulóját, a 2007-es bajnok így felelt Spában: „Még nem döntöttem el.”

Arra, hogy folytatná-e esetleg más csapatnál, így reagált: „Nem tudom. Először azt kell tudnom, mit is csinálok a jövő évben, aztán meglátjuk ezt is. Szóval először erről kell dönteni. Addig nincs sok jelentősége, hogy másutt versenyzem-e, vagy sehol. Amíg nem döntöttem a folytatásról, nem is foglalkozom ezzel.”