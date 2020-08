„Ha a különbség csupán egy tized lett volna, csalódottabb lennék, mint most. Két-három tizeddel gyorsabb volt nálam, én pedig nem lettem volna képes ekkora javulásra. Elégedett vagyok azzal a körrel, amit az első csörtében raktam össze. Jó ez a negyedik hely” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte inkább a másik Red Bull-pilótával, Alexander Albonnal fog csatázni a versenyen.

Amíg a Ferrarinál azt sem tudták, merre van az előre, pozitív időmérőt zárt a Renault, így a Forma-1-es Belga Nagydíjon Daniel Ricciardo és Esteban Ocon a negyedik és a hatodik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását vasárnap. Sokáig úgy tűnt, a harmadik helyre is lecsaphat az ausztrál, de végül azt végül korábbi csapattársa, Max Verstappen csaklizta el.

„Már jó ideje annak, hogy Maxszal osztozhattam a második soron. Még senki sem nyert a negyedik helyről Spa-Francorchamps-ban. Nem is nekem kell most ezen változtatnom, őszintén szólva a második vagy a harmadik helynek is ugyanúgy örülnék.”

„Összességében elégedett vagyok a hétvégével, tegnap is nagyon jó volt a tempónk” – summázta a Renault teljesítményét a jövőre már a McLarennél versenyző Ricciardo. „Úgy tűnik, a tavalyi évhez hasonlóan gyorsak vagyunk az alacsony leszorítóerős pályákon. Ilyen például Spa vagy Monza.”

Fennáll az esélye annak, hogy a vasárnapi versenyre megérkezik az égi áldás, az ausztrál mégis inkább száraz versenyt szeretne. „Ha esni fog, akkor esni fog, de inkább egy száraz futamban reménykedem, mert jó a pozíciónk a pályán, az egyenesben is elég jó a sebességünk. Úgy vélem, a rajtnál lehet majd lehetőségünk az előrelépésre, utána pedig próbálok védekezni, amennyire csak tudok.”