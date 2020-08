A második nekifutásra a felvezető körön kész dugó alakult ki, „szokás szerint” mindenki akadályozta a másikat, minden versenyző igyekezett szélárnyékot fogni.

A szakaszt végül simán hozta Hamilton, a kiesés szégyenét végül mindkét ferraris is megúszta, a tavalyi pole-szerző Charles Leclerc a 15., Sebastian Vettel a 13. helyen ment tovább, a Williams feltörekvő sztárja a vörösök között, a 14. helyen jutott a második körbe.

Kiesett a második próbálkozásán kavicságyban jár Magnussen (20.), vele együtt csapatársa, Grosjean (17.), az Alfa Romeo párosa, valamint a Williams újonca, Nichloas Latifi.

A Q2 kezdetére előbújt a nap, a pár fokkal melegebb aszfalt jelentősen jobb eredményeket vetített előre.

A második szakaszt a Mercedes párosa kezdte, Hamilton és Bottas magabiztosan a lágy helyett a közepes keverékkel vágott neki, Verstappen és a Racing Point párosa hasonlóan tett.

Hamilton 1:42,014-gyel nyitott, Bottas bő egytizeddel maradt el csapattársától. A Renault-versenyzők lágyakon felugrottak a 3-4. helyre, de Verstappen gyorsan hátrébb tolta őket.

Leclerc és Vettel csak a 14-13. időt autózta elsőre, hiába volt az SF1000-eseken a gyorsabb lágy keverékű Pirelli. A közepesen a Racing Point-osok is épp csak a vörösök előtt zártak, a közepes gumikon nem volt elég a tempójuk a továbbjutáshoz. Rajtuk kívül Russel volt a kiesőzónában.

Leclerc has work to do to make Q3…

His first Q2 run sees him finish P14#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/GpCXkcdEzZ

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020