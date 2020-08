A Holland Nagydíj a koronavírus-járvány miatt végül elmaradt, így Max Verstappen újra csak a hétvégi Belga Nagydíjra készülhet hazai versenyeként. A Red Bull pilótája nagyon sajnálja, hogy a szurkolói nélkül lesz kénytelen versenyezni.

„A Narancs Sereg (Verstappen holland szurkolói – a szerk.) általában teljes létszámban megjelenik Spában, ezért kár, hogy idén nem lesznek nézők, de remélhetőleg otthon, a tévén keresztül azért élvezik majd a versenyt!” – mondta a Red Bull beharangozójában.

A belga édesanyja és holland édesapja miatt korábban kettős állampolgár Verstappent a napokban a Belga Nagydíj előtt arról is megkérdezték, melyiknek is érzi magát…

„Nem válaszolok, mert vagy anyukámnál, vagy apukámnál kerülnék bajba!” – felelte mosolyogva.

Hiába az elképesztő „hazai” szurkolótábor, Verstappen eddig nem szerepelt igazán jól a Belga Nagydíjon, eddigi öt éve alatt mindössze kétszer zárt a top10-ben, a dobogóra csak 2018-ban állhatott fel, amikor 3. lett. Tavaly egy buta hiba miatt már a rajt után kiesett, idén nem engedhet meg magának hasonlót.

„A második helyen állok a bajnokságban, igyekeznem kell megőrizni a lendületet. Spában sok az egyenes, szóval lehetséges az előzés, de arra számítok, hogy az üldözőink is nagyon közel lesznek az időmérőn, a Mercedes pedig nagyon erős, szóval ott is nagyon gyors lesz. Az elmúlt években hullámzóan teljesítettem Belgiumban, de sosem lehet tudni, mi lesz. A pálya jellege miatt nem ez lesz az idei legjobb helyszínünk, de ahogy minden versenyen, most is keményen hajtok majd, hogy a lehető legjobb eredményt hozzam a csapatnak” – ígérte.