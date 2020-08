Olvass tovább

Marko szerint a Red Bull továbbra is a Forma-1 legfiatalabb világbajnokává szeretné tenni Verstappent. “Még megnyerheti a bajnokságot, ez a célunk erre a szezonra.”

“A kasztninkkal vannak még kisebb-nagyobb nyűgjeink, a szélcsatornás adatok eltérnek a pályán gyűjtöttektől. De keményen dolgozunk ezen, Belgiumban is lesznek új alkatrészeink, amelyek várhatóan növelik majd a stabilitást.”

“Még a szezon felénél sem járunk, előbb-utóbb megszakad a Mercedes győzelmi sorozata.”

Marko szerint az időmérős motormódok Olasz Nagydíjtól való betiltása is segíteni fogja a Red Bullt. A tanácsadó úgy véli, a tilalomnak nemcsak az időmérőre, hanem a kerékcserék előtti/utáni be- és kivezető körökre, valamint az előzésekre is hatása is lesz.