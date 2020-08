Daniel Ricciardo 2018 nyarán nagy meglepetésre bejelentette, hogy a Red Bull-os hosszabbítás helyett a következő évtől a Renault versenyzőjeként folytatja. A hír a Red Bull főnökeit is váratlanul érte, alaposan be is rágtak az ausztrálra, de úgy tűnik, mára szent a béke.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a német Motorsport-Total.comnak beszélt az ausztrálról, arról, hogy jobb lenne-e, ha Alexander Albon helyett most Ricciardo lenne Max Verstappen csapattársa.

„Nem tudok erre válaszolni. Nincsenek tényeink. Albonnal a konstruktőri bajnokság második helyén állunk – Ricciardóval is pontosan ugyanez lenne a helyzet” – utalt a Mercedes fölényére.