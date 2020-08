„A verseny végét a motorhiba jelentette. Kár érte, mert összességében nem volt rossz futamunk, a lágyakon kifejezetten gyorsak voltunk” – folytatta gondolatait, majd a Twitteren azt írta, hogy akár a legjobb ötben is zárhatott volna, a Belga Nagydíjig – amit két hét múlva rendeznek – kivizsgálják a problémát.

Arghh, Top 5 was on the cards today. Unfortunately, the car switched off in the last chicane. We’ll investigate where did the issue come from. Positive race otherwise but still far from where we want to be. Onto the next race 🔥 pic.twitter.com/vl92RrkkIW

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 16, 2020