Sebastian Vettelnek a 2020-as idényben eddig egy tisztességes versenyhétvégéje volt, a hungaroringi, míg a csapat új üdvöskéje, Charles Leclerc két dobogós helyezést és egy erős 4. helyet is elért, a Ferraritól az év végén – nem önszántából – távozó négyszeres világbajnok látványosan szenvedett.

Vettel Silverstone-ban többször is utalt arra, hogy az autója nem ugyanolyan, mint Leclerc-é, és a héten kiderült, hogy tényleg volt is valami hiba a kasztnijával, a most következő Spanyol Nagydíjra másikat is kap.

A Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies hangsúlyozza, nem fogják magára hagyni a németet, nem engedik el a kezét, sőt.

„A kötelességünk mindent megtenni, hogy támogassuk őt, hogy a jobb autóból jobb köridőket is tudjon kihozni, hiszen hatalmas értéket jelent a csapat számára Sebastian. Úgy gondolom, hogy ami a küzdőszellemet, a megoldások keresését, a következő szintre való lépés lehető legkonstruktívabb kutatását illeti, nincs nála jobb”

„Azt hiszem, amikor azt mondta, hogy falba ütköztünk, arra utalt, hogy nagyon sok mindent kipróbáltunk már az elmúlt két hétben, amiktől egy kicsit jobb is lett az autó, de nem sikerült áttörést elérni. De vele együtt keressük a jobb tempót” – folytatta.

Vettel az eddigi öt forduló alatt 10 pontot szerzett, a világbajnokság 13. helyén áll.