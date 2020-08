Teljesítménye mellett vicces rádióbeszélgetéseivel is kilógott a mezőnyből a másik brit futamon Verstappen. Amikor a verseny elején azt tanácsoltak a hollandnak, hogy egy kicsit maradjon le Lewis Hamiltontól, közölte, nem fog ücsörögni a Mercedesek mögött, mint egy nagymama, majd versenymérnökét figyelmeztette a hidratálásra és kézfertőtlenítésre.

Leading the race – but never too busy to look out for his buddy 😇 😉#F170 🇬🇧 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/iu8knrBiqH

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020