Üres kézzel távozott Silverstone-ból Sebastian Vettel, még csak pontot sem szerzett a 70. Évfordulós Nagydíjon. Eleve csak a 11. rajtkockából indulhatott a négyszeres világbajnok, aki ráadásul meg is forgott az 1-es kanyarban, közvetlenül a rajt után. Habár a Ferrarija nem sérült, a későbbiek során sem alakult rózsásan a helyzete, végül csak tizenkettedikként intették le a németet.

Ellenben az elbaltázott stratégia miatt egy rádióbeszélgetés folytán még a csapatába is beleállt, mivel a kerékcsere után a mezőny sűrűjébe került vissza.

– panaszkodott a német.

