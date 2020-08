Ahogy a múlt héten megírtuk, a Ferrarinál látják, hogy az idei autó számos sebből vérzik, ezért a lehető leggyorsabban igyekeznek fejlesztésekkel javítani a teljesítményen – látszólag ebbe illeszkedik az is, hogy a héten a silverstone-i pályán „forgatási napot” tart a Scuderia, melynek keretében 100 km-t tehetnek meg az SF1000-essel.

„Csakis a filmezés a cél, nem lesznek új alkatrészek az autón. Tisztában vagyunk vele, hogy javulnunk kell, keményen is dolgozunk Maranellóban. Bár az is tény, hogy a szabályok nem könnyítik meg a dolgunkat. A motort befagyasztották az idei évre, így csak az üzemmódokat fejleszthetjük, magát a szerkezetet nem. Ami az aerodinamikát illeti, a szélcsatornában is korlátozott idő áll rendelkezésre. A dolgozóinknak világos céljaik vannak hagyjuk őket dolgozni, majd meglátjuk, mi lesz” – folytatta.