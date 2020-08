Olvass tovább

„Mindkét esetben egy kicsit későn mozdultam, de mindig hagytam egy autónyi helyet magam mellett. A versenybírók tisztázni akarták, hogy nem lehet ilyen későn mozdulni, amivel egyet is értek, de szabály nincs erre, Max (Verstappen) is gyakran csinálta ezt régebben, szóval úgy voltam vele, hogy miért ne éljek ezzel én is” – nyilatkozta a verseny után.

„Azért nem minden nap megyek a hatodik-hetedik helyen, úgyhogy mindent beleadtam a védekezésbe. Visszatekintve tényleg kicsit későn mozdultam, de miután a tükröm már a futam elején elfordult egy kicsit, nem is igazán láttam, és így is mindig hagytam egy autónyi helyet” – folytatta.

Pilótatársai nem vették ilyen könnyen a történteket.

„Ez elfogadhatatlan. Egyértelműen látszott, hogy megvárta, amíg közel értem, hogy aztán akkor lökjön félre, amikor mellette vagyok. 300-zal repesztünk, nagyobb tisztelet kell, mert láttunk már nagy baleseteket. Majdnem ütköztünk, mert nagyon későn mozdult. Szerintem visszanézve ő is bánni fogja, mert ijesztően veszélyes és elfogadhatatlan volt ez” – háborgott Sainz.

Ricciardo a stewardok meghallgatása után így nyilatkozott:

„Nem akartam ott leckéztetni, mert mostanra neki is tudnia kéne, mit csinál, de azt azért elmondtam, hogy figyelj, nem is csak én kerülök veszélybe egy ilyen késői manővernél, ha az én első szárnyam törik, valószínűleg te meg hátsó defektet kapsz; ha egy kicsit korábban váltasz irányt, akkor én kívülről próbálkozom, és talán még jobb eséllyel is védekezhetsz majd. De szerintem ő is nagyon jól tudja ezeket.”

Ricciardo maga is felidézte, hogy 2016-ban Verstappen csinált hasonlókat, de azóta ezen a téren sokat javult a helyzet, ezért sem értette Grosjean viselkedését.

A Forma-1 versenyigazgatója, Michael Masi elmondta, hogy tavaly többször átbeszélték a témát, a pilóták határozottan kérték, hogy a féktávon való manőverezést szigorúan bírálják el.

„Idén most először láttuk ennek az eredményét. Először jött a fekete-fehér zászló, második alkalommal pedig ment is az ügy a versenybírókhoz további vizsgálatra” – mutatott rá.

Grosjean veszélyes védekezése minden bizonnyal téma lesz a pénteki versenyzői értekezleten, és a pilóták szakszervezete, melynek a francia az egyik igazgatója – már a héten átbeszéli a történteket.