A Red Bull a bajnoki címért való küzdelemre készült a 2020-as szezon kezdete előtt ehhez képest kiábrándító volt az első három forduló, Max Verstappen és az RB16-os kombinációja nem jelentett valódi fenyegetést a Mercedes párosára, hogy a versenytempóban jelentős hátrányban lévő Alexander Albonról ne is beszéljünk.

Olvass tovább

„Nem válságértekezletről van szó” – igyekezett elhessegetni a nagyon is egyértelműnek tűnő helyzetet. „Beszéltünk már párszor a versenyhétvégéken, de most rendesen össze is ülünk. Szeretném, ha beszélnénk az RB16-osról, a Honda-motor fejlődéséről, és arról, hogyan folytathatjuk a küzdelmet a továbbiakban.”

„Az összes ismert Honda- és Red Bull-vezető ott lesz, valamint mások is, ha a téma úgy kívánja. Ha például műszaki kérdésről van szó, Adrian Newey biztosan jelen lesz, és talán Pierre Wache (technikai igazgató) is. A Red Bull Milton Keynes-i központjában lesz az értekezlet július 29-30. körül.”