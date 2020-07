Ahogy köztudott, a koronavírus-járvány és a költségek csökkentése miatt a Forma-1-ben a tavaszi versenyszünet alatt a csapatok központjai, majd a motorgyártók F1-es üzemei is hosszú kötelező leállást tartottak – egy kivétellel: a Honda ugyanis Szakurában tovább csiszolgatta a Red Bull és az Alpha Tauri erőforrásait.

„Japánban teljesen másképp alakult a koronavírus- és a karanténszituáció. Amikor április elején megegyeztünk az előírásokról, nem tudhattuk, hogy Japánban nyáron bevezetik-e a lezárásokat, így rugalmasak voltunk a Hondával, nekik később kellett megkezdeni a szünetet. Ha ők is bezártak volna tavasszal, aztán júliusban Japánban bevezetik a lezárásokat, akkor az lett volna belőle, hogy szólhattunk volna az európai csapatoknak, hogy bocs, további egy hónapra le kell állnotok, mert Japánban most zárnak be mindent.”

„Szóval ezért tudott dolgozni a Honda, amíg a többiek Európában szünetet tartottak, de most pótolják” – mutatott rá Tombazis.

Az FIA-vezető kiemelte, hogy a Honda nem teljesítménynövelő fejlesztéseket végzett, a többi gyártóhoz hasonlóan a februárban homologált motoron csak megbízhatósági javításokat hajtottak végre, amire megvan a külön, az FIA által szigorúan ellenőrzött procedúra, ráadásul a rivális gyártókat is tájékoztatják a módosításokról.