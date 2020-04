Miután márciusban világossá vált, hogy a koronavírus-járvány miatt jó darabig nem lesznek Forma-1-es futamok, a csapatokkal való egyeztetéseket követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) március-áprilisra hozta előre az augusztusi nyári szünetet, amit ráadásul kettőről háromhetesre bővítettek.

A naptár későbbi újrarendezését lehetővé tévő, de még inkább a csapatok kiadásait csökkenteni hivatott kényszerleállást egyszer már meghosszabbították, valamint az F1-es motorgyárakra is kiterjesztetették, most pedig itt az újabb hosszabbítás.

#F1 – The World Motor Sport Council has approved a further extension to the shutdown period for competitors and Power Unit manufacturers in the FIA @F1 World Championship in light of the ongoing #COVID19 pandemichttps://t.co/9W0ZZHuJTw

— FIA (@fia) April 28, 2020